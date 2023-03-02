Favbet Foundation передав розвідникам ГУР позашляховик, мікроавтобус та ще 5 дронів

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони позашляховик, мікроавтобус та 5 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

На цей раз розвідники отримали позашляховик Ford Ranger, повнопривідний мікроавтобус Volkswagen Transporter та квадрокоптери DJI Mavic 3.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 70 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн тільки як ліцензійні платежі, не враховуючи різні податки від поточної діяльності.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.