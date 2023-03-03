Рус

Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики Новина оновлена 03 березня 2023, 15:06

Більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділам оперативного призначення Національної гвардії України чергові два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L-200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Один автомобіль допомагає українським військовим виконувати бойові завдання у напрямку міста Сватове Луганської області, інший працює у районі міста Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 75 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн тільки як ліцензійні платежі, не враховуючи різні податки від поточної діяльності.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.