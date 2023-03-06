Є свої нюанси: як правильно знімати показання газового лічильника

Газові лічильники мають різні відлікові пристрої

Українці, які користуються газом, водою чи електроенергією щомісяця мають передавати постачальникам дані щодо фактичного споживання. І в деяких громадян, які зіткнулися з цим вперше, можуть виникнути деякі труднощі.

"Телеграф" розповідає, як правильно знімати свідчення з газового лічильника.

Насамперед необхідно встановити, який тип відлікового пристрою має ваш лічильник.

Механічний лічильник газу

Ці прилади мають на панелі барабан із цифрами. Число розділене на дві частини коми. Покази лічильника записують зліва направо.

Якщо є поділ коми, цифри після неї не потрібно записувати. Не слід також вказувати нулі зліва перед числом. Якщо цифри не розділені комою, число записується повністю.

Електронний лічильник газу

Як і в механічному приладі, число розділене на частини комою або червоною рамкою.

Для зняття показань слід записувати цифри зліва, ігноруючи нулі спочатку та цифри після коми або виділені рамкою.

До якого числа потрібно передавати показання газового лічильника

В Україні рекомендується фіксувати дані газового лічильника за місяць 1 числа поточного місяця, що минув.

В основному, показання мають бути передані постачальнику газу з 1 по 5 число, але краще уточнити точні дати у постачальника послуги.

Нагадаємо, раніше ми писали про які нюанси варто пам’ятати під час передачі показань лічильника води.

Також ми повідомляли про лічильники за електрику і про те, як не заплутатися в зонах і правильно передати показники.