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ЗСУ отримали черговий Nissan у рамках проєкту Favbet "Прокачка авто для ЗСУ"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Nissan Navara від Favbet та Favbet Foundation Новина оновлена 10 березня 2023, 14:35
Nissan Navara від Favbet та Favbet Foundation

Для армії фонд разом із компаніями-партнерами передав вже 80 авто

Збройні Сили України отримали вже 7-й автомобіль у рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ", організованого Favbet та Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку проєкту на YouTube.

Авто буде передано в розпорядження підрозділів Територіальної оборони Запорізької області.

"Ми продовжуємо працювати, аби наблизити перемогу. Війна триває, і нашим захисникам потрібна допомога", — повідомляють організатори проєкту.

Сьома тачка від Favbet та Favbet Foundation — автомобіль Nissan Navara. Його завдання: перевезення особового складу та витягання інших авто з багнюки.

Проведено повне технічне обслуговування авто, встановлено лебідку, додаткові конструкції для перевезення та захисту військових.

Nissan Navara пофарбували у зимовий камуфляж.

"Прокачка авто для ЗСУ" — проєкт компанії Favbet та Favbet Foundation, в рамках якого закуповують та готують до виконання бойових завдань 10 авто для військових.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом із компаніями-партнерами передав для ЗСУ 80 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.