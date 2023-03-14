Як правильно знімати показання лічильника на газ: докладна інструкція

Знімати показання з газового лічильника рекомендують 1 числа кожного місяця

Щомісяця українцям доводиться знімати показники з лічильників та передавати їх до спеціальних органів. Це необхідно для оплати комунальних послуг за світло, газ та воду.

На порталі Portmone нагадали українцям, як правильно знімати показники газового лічильника. На сьогоднішній день є два види газових лічильників – механічний та електронний.

Як зняти показання з механічного лічильника

На панелі механічного газового лічильника є табло, що складається із 8 цифр. Але записувати для передачі показань потрібно не всі цифри, а лише ту частину, яка стоїть до коми чи крапки (якщо є). Читаються показники зліва направо. Також не потрібно вказувати нулі зліва перед числом. Якщо цифри не розділені комою, записуйте число повністю.

Як знімати показання з електронного лічильника

Поступово механічні лічильники змінюються електронними. Нові моделі також оснащені табло, на якому є ряд цифр, розділених на частини комою або рамкою червоного кольору. Записувати потрібно лише ті показання, які стоять після нулів і перед червоною рамкою зліва направо.

До якого числа подаються показники лічильника газу

У більшості регіонів України діють єдині часові межі. Фахівці рекомендують фіксувати показання лічильника станом на 1 число кожного місяця, і передавати їх у відповідні компанії з 1 по 5 число того ж місяця. Щоб вчасно передати показання лічильника, уточнюйте терміни на сайті постачальника послуг або за телефонами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як передавати свідчення лічильників через інтернет-банкінг. Використовувати можна як програму на телефоні, так і веб-версію.