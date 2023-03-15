Швидко та зручно: як передати показання лічильників через додаток на телефоні (відео)

Система Інтернет-банкінгу дає вам низку додаткових можливостей щодо оплати комунальних послуг

Сплатити комунальні послуги українці можуть сьогодні, не виходячи з дому. Зробити це можна через програму або на порталі інтернет-банкінгу. Йдеться не лише про Приват24, а й про додаток Ощадбанку.

На YouTube-порталі Ощадбанку поділилися докладною відеоінструкцією про те, як сплатити комунальні послуги через мобільний додаток "Ощад 24/7". Зручно, що клієнт має можливість формувати і зберігати шаблони, які будуть використовуватися при наступних платежах, що суттєво економить час і знижує ризик зробити помилку.

Як оплатити комуналку у додатку "Ощад 24/7"

Зайдіть у програму.

Виберіть розділ "Платежі" та підрозділ "Комунальні послуги".

Виберіть країну проживання – оплатити через смартфон послуги ЖКГ сьогодні можуть мешканці Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Львова, Одеси.

Перейдіть до комунальних послуг свого міста.

Крім того, через Ощадбанк можна сплатити комуналку за кодом підприємства (код ЄРЦ), який зазначено у квитанції. Ще один спосіб — вказати свою адресу проживання, але цей варіант доступний лише мешканцям Києва та Одеси.

У додатку автоматично завантажується відповідна квитанція, а вам залишається звірити показання лічильників з фактичними, і при необхідності замінити дані в платіжці.

Виберіть банківську картку для оплати та натисніть "Продовжити".

Підтвердьте операцію за допомогою SMS-пароля, який надходить на телефон.

Якщо хочете роздрукувати квитанцію, натисніть "Подивитися деталі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно зняти свідчення лічильника води. Важливо пам’ятати, що показники лічильника холодної та гарячої води треба записувати окремо.