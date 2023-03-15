Швидко та зручно: як передати показання лічильників через додаток на телефоні (відео)
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Система Інтернет-банкінгу дає вам низку додаткових можливостей щодо оплати комунальних послуг
Сплатити комунальні послуги українці можуть сьогодні, не виходячи з дому. Зробити це можна через програму або на порталі інтернет-банкінгу. Йдеться не лише про Приват24, а й про додаток Ощадбанку.
На YouTube-порталі Ощадбанку поділилися докладною відеоінструкцією про те, як сплатити комунальні послуги через мобільний додаток "Ощад 24/7". Зручно, що клієнт має можливість формувати і зберігати шаблони, які будуть використовуватися при наступних платежах, що суттєво економить час і знижує ризик зробити помилку.
Як оплатити комуналку у додатку "Ощад 24/7"
- Зайдіть у програму.
- Виберіть розділ "Платежі" та підрозділ "Комунальні послуги".
- Виберіть країну проживання – оплатити через смартфон послуги ЖКГ сьогодні можуть мешканці Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Львова, Одеси.
- Перейдіть до комунальних послуг свого міста.
- Крім того, через Ощадбанк можна сплатити комуналку за кодом підприємства (код ЄРЦ), який зазначено у квитанції. Ще один спосіб — вказати свою адресу проживання, але цей варіант доступний лише мешканцям Києва та Одеси.
- У додатку автоматично завантажується відповідна квитанція, а вам залишається звірити показання лічильників з фактичними, і при необхідності замінити дані в платіжці.
- Виберіть банківську картку для оплати та натисніть "Продовжити".
- Підтвердьте операцію за допомогою SMS-пароля, який надходить на телефон.
- Якщо хочете роздрукувати квитанцію, натисніть "Подивитися деталі".
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно зняти свідчення лічильника води. Важливо пам’ятати, що показники лічильника холодної та гарячої води треба записувати окремо.