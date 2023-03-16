$23 мільйони для ЗСУ: у "Фундації Течія" підсумували рік допомоги

Проєкт закрив десятки великих запитів щодо спорядження та обладнання від військових

1 березня 2022 року громадська організація "Фундація Течія" публічно повідомила про виділення перших 100 млн грн на забезпечення Сил оборони України. Так стартував проєкт "Підтримка свободи України". За рік він закрив десятки великих запитів щодо спорядження та обладнання від військових.

Станом на 1 березня 2023 року різні підрозділи Сил оборони України отримали від ГО "Фундація Течія" необхідних речей та засобів на $23,07 млн. Насамперед це бронежилети та шоломи, тепловізори та оптика, генератори та автівки, тактичний одяг і спорядження, дрони та звʼязок, тактична медицина та ліки.

Окрім розповсюджених категорій, Фундація реалізувала й кілька унікальних кейсів. Наприклад, придбала 800 рятувальних жилетів для Військово-морських сил. А підрозділи кількох бригад ЗСУ та ССО отримали 1000 індивідуальних фільтрів для води, виготовлених на замовлення організації.

"Наша мета – використовувати кожну гривню максимально ефективно. Тому ми від початку працюємо з великими партіями та закриваємо повний цикл допомоги — від переговорів із виробниками до доставки підрозділам. Нам це вдалося завдяки волонтерам з холдингу TECHIIA, які мають досвід з 2014 року, і друзям в Україні та за кордоном", – говорить Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Протягом року допомогу від "Фундації Течія" отримали підрозділи різних родів військ та структур Сил оборони України. Серед них — бригади ЗСУ, підрозділи ТрО, морпіхи та прикордонники, підрозділи ГУР та Нацполіції, Сили спеціальних операцій, підрозділи ППО.

Фонд допомоги на 99% складається з коштів холдингу TECHIIA та його засновників.

"Кожен охочий може зробити донейт на рахунок Фундації. Але туди надходять незначні суми. Ми не проводимо масштабних фандрейзингових кампаній, бо не є професійним благодійним фондом. Наш принцип – допомагати ЗСУ своїми ресурсами й робити це з максимальною віддачею", – резюмує Олег Крот.

У 2023 році "Фундація Течія" продовжує проєкт "Підтримка свободи України". До закупівель додають новий фокус роботи – протезування військових та цивільних, які втратили кінцівки внаслідок війни. Організація вже підписала меморандуми з двома протезувальними центрами.

Нагадаємо, окрім ГО "Фундація Течія", Олег Крот особисто підтримує Сили оборони України. Сума допомоги від нього перетнула позначку $40 млн. Деталі закупівель не оголошуються у звʼязку з військовою таємницею.