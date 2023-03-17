До якого числа потрібно передавати показання лічильників і куди звертатися: докладна інструкція

Для кожної з послуг є свої терміни передачі лічильників

В Україні передавати показники лічильників можна не виходячи із дому. Але важливо пам’ятати терміни, коли необхідно це робити.

Для кожного виду послуги ЖКГ є певні терміни, в які потрібно подати показання лічильників за світло, газ або воду. На порталі НВ розповіли про те, куди потрібно передавати свідчення та коли.

Показання за електроенергію

Передавати показання лічильника за світло потрібно з 1 до 4 числа кожного місяця. Зробити це можна декількома способами, а саме:

через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

іншим способом, передбаченим ОСР.

Показання за спожитий газ

Покази лічильника за спожитий газ потрібно передавати щомісяця період із 1 по 5 число, навіть якщо це вихідні дні. Також важливо не забувати, що українці платять не лише за спожитий газ, а й за його транспортування. Тариф за транспортування фіксований та спожитий обсяг газу на нього не впливає. Звернутися можна:

до оператора ГРМ (облгаза);

на сайт або у чат-бот облгазу;

у контакт-центр облгазу.

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Показання за водопостачання

Знімати та передавати показання лічильників за водопостачання та водовідведення потрібно щомісяця до 28 числа. Зробити це можна кількома способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які бувають лічильники на електроенергію та як правильно знімати свідчення з кожного з них.