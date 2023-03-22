Акція "Піймай баригу" набирає обертів. Що говорять про "полювання" на розповсюджувачів зірки та герої

В рамках акції можна отримати щедру грошову винагороду

Зірки естради, захисники України з фронту почали активно коментувати нашу акцію анонімного мецената. Вона стартує вже за кілька тижнів по всій країні. Як тільки все почнеться, кожен зможе отримати в рамках акції "Піймай баригу" щедру грошову винагороду в доларах. Одразу після того, як допоможе викрити торговця небезпечними препаратами чи розповсюджувача.

Співачка Ірина Федишин заявила, що акцію підтримує та вважає саме такий спосіб, як контроль суспільства, зможе допомогти у перемозі над злочинним бізнесом. "Ніколи з цим не стикалася, але знаю, що це велика біда. Фінал – це смерть людини", — розповіла співачка в інтерв’ю блогеру Стасу Домбровському.

Кого з близьких втратила через наркотики, розповіла народна артистка України Наталія Могилевська. Для дилерів популярні артисти – це ціль номер один, впевнена вона. Загибель людей від залежності співачка спостерігала у ближньому колі та запевняє – лише одиницям вдалося перемогти у цій боротьбі.

"І навіть зі мною намагалися таке робити". Акція, анонсована блогером Стасом Домбровським, так блискавично розлетілася не лише соцмережами, а навіть маршрутками, саме тому що проблема боротьби з незаконною торгівлею препаратами близька багатьом, упевнена Могилевська.

Чим ще поділилася Наталія Могилевська та як оцінила перспективи акції – в інтерв’ю Домбровському. Він уже записав цілу серію розмов з Іриною Федишин, Златою Огневич, бійцями підрозділів, які зараз захищають Україну, — Давидом "Хіміком" та Данилом "Моджахедом".

"Це дуже крута акція!" Співачка Злата Огневич зізналася, що на її батьківщині, у невеликому містечку біля моря з так званими "баригами" були знайомі майже всі. Чи були в її оточенні наркомани, чи варто підтримувати акцію "Піймай баригу", Огневич також обговорювала з блогером Домбровським. Все суспільство артистка закликала не бути байдужим.

Про що ще розповіли зірки та герої, чим поділилися з Домбровським і як тема наркотиків розкривається на фронті — про все це можна дізнатися вже дуже скоро. Блогер підготував ролик і планує й надалі стежити за реакцією суспільства. Попереду новий матеріал із зірками та лідерами думок. Сама акція стартує у середині квітня.