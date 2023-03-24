Компанія Polska Grupa Importowa Premium, яка входить до групи Adelon, ввезе в Україну сучасні авто для медиків

Вартість кожного автомобіля - близько 4 мільйонів гривень

Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. входить до міжнародної групи компаній Adelon, бенефіціарний власник якої Дмитро Коваленко з початку повномасштабного вторгнення ініціював гуманітарні та волонтерські місії для потреб армії та мирного населення України.

Чергова партія сучасних автомобілів швидкої допомоги відправляється з хорватського Бузета в Україну. Це фактично "реанімація на колесах": усі машини оснащено апаратами ШВЛ, а також вбудованими незалежними системами живлення, які забезпечують безперервну роботу всієї техніки впродовж тривалого періоду. Унікальність кожної машини в тому, що вона не вимагає докомплектації, відповідає світовим стандартам і відразу після прибуття в Україну готова до використання військовими та цивільними медиками.

Черга за такими швидкими у європейських заводів-виробників на два з половиною роки вперед. Однак компанія Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. змогла законтрактувати в грудні 2022 року 5 одиниць.

Вартість кожної становить близько 4 мільйонів гривень. Медичні автомобілі будуть передані військовим частинам у Дніпропетровській області та Києві, а також лікарні в Томаківському районі Дніпропетровської області.

"Для нас допомога ЗСУ та мирному населенню – це системна робота з перших днів повномасштабного вторгнення. Це принципова позиція бенефіціарного власника групи компаній Adelon Дмитра Коваленка. Перші запити армії були на бронежилети, каски. Далі ми перейшли на масштабніші проєкти. Це позашляховики для військових й автомобілі швидкої допомоги, зокрема для звичайних районних лікарень. Це наш посильний внесок у перемогу України. Великий бізнес має допомагати у великих масштабах", — прокоментували представники групи компаній Adelon свої благодійні проєкти в Україні.

"Сьогодні кожна міжнародна корпорація або група компаній вільна обирати, де та як проводити свою діяльність. Тільки ось деякі демонструють відданість міжнародному праву, загальноєвропейським цінностям і, безумовно, ці компанії вже є та будуть і далі в білому списку бізнесу, якому вдячні прості українці. Ті, чиє життя врятували ті ж швидкі допомоги. Й добре, що ми маємо приклади корпорацій, які відкрито демонструють підтримку Україні", — зазначив політичний аналітик Руслан Бортник.