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Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок Новина оновлена 14 квітня 2023, 14:25

Автівка вже допомагає українським військовим виконувати бойові завдання на передових позиціях

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ, які тримають оборону на Донеччині, пікап Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представників фонду.

Автівка вже допомагає українським військовим виконувати бойові завдання на передових позиціях.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів, в тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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