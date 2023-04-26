Благодійний фонд Романа Фелика провів масштабну акцію на підтримку жителів прифронтової Донеччини

Переселенці з Бахмуту та мешканці Курахового отримали продуктові набори, ліки та засоби гігієни

Протягом березня – квітня 2023 Фонд імені Романа Фелика провів першу масштабну благодійну акцію підтримки мешканців прифронтових територій Донеччини, які не мають змоги самостійно забезпечити себе навіть речами першої необхідності.

Зокрема Фонд передав 1000 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам із Бахмута, які проживають у Костянтинівці, та мешканцям Курахове Донецької області. Набори містили найнеобхідніші продукти тривалого зберігання: олію, крупи, борошно, макаронні вироби, цукор, консерви, тушковане м'ясо, чай тощо.

— Фонд планує ще більше розвинути та урізноманітнити свою діяльність. Хочемо допомагати не тільки населенню з деокупованих та прифронтових територій, ВПО, а й територіальним громадам та місцевим адміністраціям, лікарням, центрам соціального обслуговування та іншим неприбутковим організаціям, які постраждали від воєнних дій тощо, — розповів засновник Фонду Роман Фелик.

Вже найближчим часом Фонд планує нові благодійні акції. Детальніше дізнатися про них можна на сайті Благодійного фонду Романа Фелика або на сторінках у Facebook, Twitter та Instagram.

Довідка: Роман Фелик — український ІТ-підприємець і меценат. Головною метою діяльності Фонду є оперативне надання допомоги та забезпечення засобами першої необхідності людей, які проживають у прифронтових містах/селищах та поблизу них, на деокупованих територіях тощо.