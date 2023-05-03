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Херсонська Тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Херсонська Тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi Новина оновлена 03 травня 2023, 14:32

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ черговий високопрохідний позашляховик Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Автомобіль вже працює на території Херсонської області в складі Територіальної оборони та використовується в заходах щодо посилення обороноздатності країни.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, понад 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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