Херсонська Тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ черговий високопрохідний позашляховик Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Автомобіль вже працює на території Херсонської області в складі Територіальної оборони та використовується в заходах щодо посилення обороноздатності країни.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, понад 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.