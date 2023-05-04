ЗСУ отримали дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання за сприяння Favbet Foundation
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Допомогу надано розвідувальній роті, яка виконує завдання на передовій у Донецькій області
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation один із підрозділів ЗСУ отримав дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Допомогу надано розвідувальній роті, яка виконує завдання на передовій у Донецькій області.
Мова йде про 2 дрони DJI Mavic і один дрон DJI Matrice 30T, 6 рацій Motorola, 2 бінокуляри нічного бачення з кріпленнями.
Крім того, ЗСУ отримали дві системи супутникового зв’язку Starlink, дві зарядні станції Ecoflow, а також декілька ноутбуків, моніторів та інше обладнання.
За участі Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Загалом ЗСУ отримали понад 105 авто, більш ніж 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.
Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.
Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.