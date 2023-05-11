Розпочався другий етап проєкту — "Згори видно все".

Favbet придбав для Збройних Сил України 7 тепловізорів у рамках проєкту "Кіберпанк 2023".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Перший етап цього проєкту мав символічну назву "Той, що бачить у темряві".

Наразі розпочався другий етап — "Згори видно все". Він передбачає закупівлю для розвідників та артилеристів дронів, які допоможуть Збройним Силам виявляти ворожі позиції і коригувати вогонь.

Як повідомлялось, компанія Favbet переосмислила сюжет популярної гри студії CD Projekt Red, створивши світ кіберпанку з українськими реаліями. Головна мета проєкту — підтримка українських воїнів.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.