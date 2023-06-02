Пономарьов заступився за Лободу, яка залишила у Росії все і допомагає людям в Україні

"Це був крок. Крок, що заслуговує на повагу", – каже Пономарьов.

Співак Олександр Пономарьов вважає, що українські артисти, які до повномасштабного вторгнення працювали у Росії, мали б вчинити як Світлана Лобода – порвати усі зв’язки з РФ, повернутися до України та допомагати у рідній країні. Про це співак сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

"Після 24 лютого вона залишила там усе, що в неї було, і приїхала сюди в Україну допомагати. Чому не зробити так хоча б? Я не виправдовую якісь її попередні кроки, як там люди зреагують, але це був крок. Крок, який заслуговує поваги", – підкреслив артист.

Пономарьов вважає, що єдина причина, з якої деякі артисти з України обрали Росію, – це гроші.

"Я б так не зробив, це ясно. У мене б були інші вчинки з цього приводу. Їм не позаздриш, якщо чесно. Чому так відбулося? Я навіть не розумію. Виправдання цьому, крім того, що заробити грошей, я не бачу", – сказав він.

Нагадаємо, що у свій день народження Лобода перерахувала мільйон гривень на відновлення будинків в Ірпені. Вона загітувала своїх підписників допомогти зібрати на будівництво суму, якої бракує.