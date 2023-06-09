Перемога – це тільки початок. Нам треба будувати нову країну як приклад для всього світу — Тайра

Парамедик, волонтерка та засновниця благодійного фонду "Мрія" Юлія Паєвська розповіла про надважливе завдання українців

Українці вже зараз будують нову країну, яка стане прикладом для світової спільноти.

Про це під час заходу "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України" заявила парамедик, волонтерка та засновниця благодійного фонду "Мрія" Юлія Паєвська (Тайра).

"Перемога ще не здобута. Потрібно дуже багато робити заради неї, потрібно єднатись, щоб добити ворога. Україна йде в майбутнє. Його творимо саме ми. Його творить наша душа, наше серце і наші плани. Нам треба будувати нову країну як приклад для всього світу. Де буде закон, не буде хабарів і злочинів", — наголосила Тайра.

Волонтерка відзначила, що воїни після перемоги повернуться з великою раною в душі через втрату побратимів, рідних людей.

"От щоб всі ці жертви, ці страждання не були даремні, перед нами стає надвідповідальне завдання — побудувати нову країну. Для наших дітей, для дітей тих, хто загинув. Наше сумління не може нам дозволити в цьому програти. Перемога — це буде тільки початок, а далі завдання будуть ще більші," — заявила Юлія Паєвська.

Вона також закликала українців до єдності не тільки перед обличчям ворога, але й перед викликами, що стоять всередині суспільства.