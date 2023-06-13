Питання соцзахисту сімей загиблих добровольців блокує Кабмін і особисто Шмигаль - військовий

За словами бійця, добровольцям тероборони уряд не надав ані заробітної платні, ані соціального забезпечення

Кабінет міністрів, зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна блокують просування питання соціального забезпечення сімей добровольців територіальної оборони, які загинули на війні з Росією після початку повномасштабного вторгнення. Про це на своїй сторінці в Facebook написав командир 2-го батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук (позивний – "Сліп").

"24 лютого 2022 року всі обі*алися. Найбільше обі*алися ті, хто мав щось робити, щоб узабезпечити від цілком імовірного сценарію повномасштабки, про яку кричали Штати і Британія, але ні*я не робив. … Але були і ті, хто не обі*ався, хто *ашився з колаборантами, проводив акції проти капітуляції, перевіряв бомбосховища, проводив вишколи для цивільного населення і в кінці кінців прикрив ваші обі*ані дупи. 24 лютого ми сформували "Тероборону "Азов" Київ", яку ніхто не хотів оформляти під час оборони Київщини. Ми не стали чекати, взяли зброю і поїхали *ашити пі*рів. На Гостомель, Горенку, Мощун, Лютіж, за що отримали значки від КМДА і більше нічого", — написав він.

За його словами, добровольцям тероборони уряд не надав ані заробітної платні, ані соціального забезпечення. "Держава і досі, через майже, як півтора роки після початку повномасштабки, не спромоглася вирішити питання соціального захисту родин загиблих добровольців. Багато хто з родичів залишився не просто в поганому емоційному стані, а взагалі без засобів існування, більше року оббиваючи пороги, добиваючись визнання. Для того щоб почався процес оформлення родин загиблих воїнів залишився один крок — Кабмін", — йдеться в дописі.

На думку Кухарчука, "сьогодні відбувається свідоме затягування процесу, розвертання документів і відверте знущання". "І в даному випадку є ті, хто конкретно за це відповідає. [Прем’єр-міністр Денис] Шмигаль, чиє слово в момент може допомогти ситуації, що склалася і [міністр у справах ветеранів Юлія] Лапутіна, про яку ніхто не чув з січня місяця 2022 року. Саме вшануванням і захистом родин загиблих має займатись Міністр ветеранів…. Навіть цю постанову вона не може відстояти в Кабміні", — написав Кухарчук.

"До Лапутіної і Шмигаля вже не звертаюсь, не бачу сенсу. Звертаюсь до президента України і Офісу президента. У ваших руках сьогодні сльози родичів тих, хто в перші дні поклав життя, сміливо, не очікуючи нічого взамін і у ваших силах зробити так, щоб цих сліз не було завтра", — підсумував він.