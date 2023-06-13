Громадська антикорупційна рада бореться з "монстром" в Міністерстві оборони — Євген Грушовець

Голова новоствореного дорадчого органу розповів про контроль процесів закупівель

Міністерство оборони повинно працювати прозоро та відкрито, наскільки це можливо в рамках безпеки. Для цього новостворений дорадчий антикорупційний орган контролює процеси закупівель та намагається побороти внутрішні зловживання.

Про пріоритети діяльності та "як побороти монстра" в міністерстві розповів голова Громадської антикорупційної ради Євген Грушовець в інтерв'ю "Українській правді".

"Зараз Міноборони нагадує зашторену з усіх боків кімнату, в якій сидить якийсь сивий і волохатий звір. Наша задача трішки ці штори відкрити, щоб пішло туди більше сонця і ми побачили, що цей звір насправді білий і пухнастий. І ми б хотіли, щоб більше громадської активності було сюди прикуто. Ми хочемо розкрити більше інформації, наскільки це можливо. До прикладу, процедури закупівель, щоб вони стали більш відкриті. "Прозоро" — це об'єктивно правильне рішення. Звісно, там також дуже багато маніпуляцій, ніхто ж не говорить, що це ідеально. Але ця система роботи визнана однією з найкращих у світі. Тобто це уже плюс", — прокоментував Євген Грушовець.

За його словами, в планах Громадської антикорупційної ради, щоб їх представники були в центрі прийняття рішення щодо озброєння і військової техніки.

"Щоб ми могли реагувати, якщо побачимо, що якийсь постачальник пропонує Міноборони снаряд за 100 євро, а інший постачальник пропонує за 50. А там одні і ті ж самі строки, один і той самий завод. Звісно, ми не будемо про це говорити з цифрами, з датами, з місцями якимись. Кожен розуміє свою зону відповідальності. Але сама наша присутність, я дуже сподіваюся, буде змінювати атмосферу в цьому середовищі", — зазначив Грушовець.