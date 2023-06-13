Ризик неповернення мільярдів Міноборони навіть за наявності рішення суду дуже високий — Євген Грушовець

Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони розповів про нові виклики

Позови Міноборони на мільярди доларів проти імпортерів зброї, які зірвали контракти і не поставили оплачену продукцію, стають новим викликом для міністерства.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони та правознавець Євген Грушовець.

За його словами, немає гарантій, що недобросовісні постачальники повернуть кошти навіть за наявності рішення суду.

"Громадська антикорупційна рада не зможе проконтролювати кожну закупівлю, якість продукції, але ми точно хотіли б системно щось змінити. Не так, щоб у ручному режимі, а щоб були зміни системні. І вони вже йдуть. Наприклад, деякі торги вже відбуваються на "Прозоро", вже є громадська антикорупційна рада, вже у ЗМІ ставлять багато запитань. Тому я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку", — зазначив Євген Грушовець.

Він нагадав про проблему, коли певні люди, які працювали спочатку в Міноборони, мігрували в інші фірми. Внаслідок таких дій спостерігаємо резонансні обшуки, коли з-під дивана чи подушки витягували гроші, які "подарувала бабуся".

"Але якщо ми говоримо виключно юридично, то в Міноборони немає жодного іншого вибору: або звертатися до суду про стягнення коштів, або з заявою про злочин щодо заволодіння цими коштами. Суд повинен ухвалити рішення, ми думаємо, на користь Міноборони, тому що в принципі там все просто: був контракт, було сплачено кошти, поставок немає. Відповідно, Міноборони отримає рішення суду про стягнення коштів. І я думаю, що на цьому все закінчиться. Якби це були б не державні підприємства, а якесь приватне товариство, то Міноборони пішло б по процедурі банкрутства. Але в нашому випадку також цього не може відбутися, тому що є інший мораторій – на банкрутство державних компаній. І виходить, що так, Міноборони звернулося з позовом, отримало рішення, але гроші воно не отримає", — підсумував голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.