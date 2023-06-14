Прозорі торги зекономили більше 3 мільярдів гривень за напрямком тилового забезпечення — волонтерка Ярова

Міністерство оборони України обіцяє швидко підписати договори

Три тижні Комісія Міноборони з питань оборонних закупівель за напрямком тилового забезпечення боролася за прозорі торги та конкурентний ринок постачальників. Марафон вдалося подолати та зекономити для держави колосальну суму коштів. Про це повідомила Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, у Facebook.

"Оголошено про намір укладання договорів в 16 областях. Економія коштів (очікувана вартість Міноборони в порівнянні з пропозиціями) склала 3,2 млд гривень за результатами по 16 з 22 лотів. Відповідно до процедури, ще 4 лоти перебувають на розгляді. Шкода, що 2 процедури по місту Житомир та Вінницькій області відхилені через неналежну підготовку учасниками документів, та/або невідповідності вимогам замовника, зазначених в оголошені, та/або чинному законодавству", — розповіла Дана Ярова.

За її словами, має бути оголошено про проведення нових процедур по вищезазначеним лотам і розміщено оголошення щодо проведення спрощеної закупівлі по питній воді.

"Міністерство оборони України обіцяє швидко підписати договори. Більш ніж упевнена, що найближчим часом, я та мої колеги начитаються про себе дуже багато чого цікавого. Більш ніж впевнена, що буде велика кількість судових позовів. Але ми йшли чітко за законодавством України. І за принципом: роби що можеш, і будь що буде", — підсумувала членкиня Громадської антикорупційної ради.