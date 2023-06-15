Ексголова Дніпрооблради Олійник зробив Коломойського монополістом у сфері знезараження води – ЗМІ

У 2019 році олігарх Ігор Коломойський став фактичним монополістом у сфері знезараження питної води після придбання Аульської хлоропереливної станції. Це стало можливим за сприяння тодішнього голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника, повідомляє "Апостроф".

Аульська станція – єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням хлору і має необхідне обладнання для його переливання, пояснює ЗМІ.

У 2018 році хімпідприємство "Дніпроазот" з орбіти Коломойського зупинило виробництво рідкого хлору, що створило ризик екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати. Найгіршого сценарію тоді вдалося уникнути – хлор зуміли імпортувати і завдяки Аульській станції забезпечувати водоканали.

"Надалі "Дніпроазот" відновив виробництво рідкого хлору, але зі значно більш високими цінами на реагент – хімпідприємство після запуску підняло ціни на рідкий хлор з менш ніж 7 тис. грн до 36 тис. грн за тонну. При цьому ці гроші були включені в платіжки за воду, а отже українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень", — розповіли журналісти.

При цьому ані Антимонопольний комітет, ані СБУ так і не змогли знайти ознак зловживання з боку монополіста.

"Вочевидь, відколи "Дніпроазот" відчув в станції конкурента, Коломойський разом із Олійником розробили певний план. У 2019 році Дніпропетровська облрада виставила Аульську станцію на приватизацію і продала його за трохи більше ніж за 30 млн грн", — нагадало видання.

Станцію викупила маловідома фірма "Агентство "Мега плюс", яка належить Андрію Житникову. Чоловік, який проживає у звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати покупку відмовився, але стало відомо, що він працював у фірмах "Приват Холдинг" Коломойського і в компанії "Енергоальянс", яка належала одному з менеджерів олігарха.

Посприяв купівлі станції колишній очільник облради Олійник, тісно пов'язаний з олігархом. Такої ж думки були й активісти, які протестували з цього приводу під будівлею Дніпропетровської ОДА ще у 2018-2019 роках.

"Станція була викуплена в інтересах саме "Дніпроазоту" – для встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні", — констатує видання.