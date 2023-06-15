Экс-глава Днепроблсовета Олейник сделал Коломойского монополистом в сфере обеззараживания воды – СМИ

В 2019 году олигарх Игорь Коломойский стал фактическим монополистом в области обеззараживания питьевой воды после приобретения Аульской хлоропереливной станции. Это стало возможным при содействии тогдашнего главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, сообщает "Апостроф".

Аульская станция – единственное в стране предприятие, занимающееся транспортировкой хлора и имеющее необходимое оборудование для его переливания, объясняет СМИ.

В 2018 году химпредприятие "Днепразот" с орбиты Коломойского остановило производство жидкого хлора, что создало риск экологической катастрофы, ведь без обеззараживания воды ее просто невозможно употреблять. Худшего сценария тогда удалось избежать – хлор сумели импортировать и благодаря Аульской станции обеспечивать водоканалы.

"В дальнейшем "Днепразот" возобновил производство жидкого хлора, но со значительно более высокими ценами на реагент – химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор с менее 7 тыс. грн до 36 тыс. грн за тонну. При этом эти деньги были включены в платежки за воду, а значит, украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен", — рассказали журналисты.

При этом ни Антимонопольный комитет, ни СБУ так и не смогли найти признаки злоупотребления со стороны монополиста.

"Очевидно, с тех пор, как "Днепразот" почувствовал в станции конкурента, Коломойский вместе с Олейником разработали определенный план. В 2019 году Днепропетровский облсовет выставил Аульскую станцию на приватизацию и продал ее за чуть более 30 млн грн", — напомнило издание.

Станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плюс", принадлежащая Андрею Житникову. Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался, но стало известно, что он работал в фирмах "Приват Холдинг" Коломойского и в компании "Энергоальянс", принадлежавшей одному из менеджеров олигарха.

Поспособствовал покупке станции бывший глава облсовета Олейник, тесно связанный с олигархом. Такого же мнения были и активисты, протестовавшие по этому поводу под зданием Днепропетровской ОГА еще в 2018-2019 годах.

"Станция была выкуплена в интересах именно "Днепразота" — для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране", — констатирует издание.