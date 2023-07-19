Понад 1 млн євро допомоги: бенефіціар групи компаній Adelon Дмитро Коваленко про допомогу українцям

Група компаній Adelon і надалі підтримуватиме український народ і збільшуватиме обсяги допомоги

Група компаній Adelon і її бенефіціар Дмитро Коваленко з початку війни допомагають українцям, котрі в пошуках притулку виїхали за кордон, а також військовим. Сума допомоги уже перевищила 1 млн євро.

Понад рік триває війна і в Україні щодня стає все більше людей, котрі потребують допомоги та підтримки. Згідно з даними гуманітарного крила ООН майже 18 млн українців опинились на межі виживання. Їм допомагають меценати та бізнес, котрі, крім того, ще й мають піклуватись про збереження власної справи.

З початку повномасштабного вторгнення група компаній Adelon і її бенефіціарний власник – українець Дмитро Коваленко надав гуманітарної і спеціалізованої допомоги на понад 1 млн євро і щодня розмір допомоги лише зростає.

"Пріоритет, звичайно, жінки та діти. Ми допомагали з евакуацією у Польщу. Але ж лише організувати переміщення людей недостатньо. Наша компанія Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (входить в групу компаній Adelon. – Ред.) допомагає їм влаштуватись на новому місці – надає житло, допомагає влаштувати дітей в садочки та школи, сприяє допомозі в оформленні документів, організовує мовні курси, а також надає роботу у своїй компанії. Компанія вже організувала релокацію понад 100 українців і повністю взяла на себе витрати за оренду житла для них. Щодо спеціалізованої допомоги українським військовим, то ми закупляли бронежилети, пікапи та інші засоби, яких потребували конкретні військові частини", – розповів Дмитро Коваленко, бенефіціар групи компаній Adelon.

Група компаній Adelon закупила 5 автомобілів швидкої допомоги, які практично є "реанімацією на колесах". Автомобілі оснащені усім необхідним для надання першої невідкладної допомоги. Вартість кожної перевищує 4 млн грн. Також придбано вже понад 30 позашляховиків.

Але позиція щодо підтримки українців викликала негативну реакцію з боку конкурентів, які скористались цим задля досягнення певних бізнесових цілей.

"Особисто проти мене та Групи наших компаній триває інформаційна атака. Про нас писали різні вигадані історії, щоб зіпсувати нашу репутацію і поставити під сумнів нашу діяльність. Тому крім того, що ми щодня намагаємось знайти нові варіанти для допомоги українцям, ще й вимушені, на жаль, відбиватись від атак конкурентів, котрі пропагують "русскій мір". Але нас цим не зупинити", – сказав Дмитро Коваленко.

За словами Дмитра Коваленка, Група компаній Adelon і надалі підтримуватиме український народ і збільшуватиме обсяги допомоги.

Нагадаємо, підприємства Adelon AG (Швейцарія), Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o. o. (Польща), котрі входять до складу Групи, вже багато років займаються міжнародним трейдингом вугільної продукції, співпрацюють з компаніями-виробниками вугільної продукції по всьому світу (зокрема ПАР, Австралією, США, Індонезією, Колумбією і тощо) і є постачальниками продукції для клієнтів в Україні, країнах ЄС, Індії, Китаї та ін.