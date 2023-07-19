Держаудитслужбу та чиновників треба притягнути до кримінальної відповідальності за перешкоджання діяльності ЗСУ — Загородній

Це абсурд, коли в Україні зривають постачання зброї, закупівлі Міноборони та переслідують власні оборонні підприємства

Державний апарат зараз є внутрішнім ворогом України. Таку думку в етері Прямого каналу висловив політичний експерт, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній, коментуючи дії уряду та Державної аудиторської служби (ДАСУ), яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони кваліфікувала як "збитки держави".

За даними членкині Громадської антикорупційної Ради при Міноборони Дани Ярової, ДАСУ зараз масово розсилає приписи постачальникам Міноборони з вимогою повернути кошти та листи до правоохоронних органів, ініціюючи кримінальні провадження проти постачальників армії.

"Народ об'єднався, щоб відстоювати країну, підприємства об'єдналися, а державному апарату країна байдужа", — каже Загородній.

Він зазначив, що дії держчиновників підпадають під статтю 114 Кримінального Кодексу України "Перешкоджання діяльності ЗСУ під час особливого стану". І їх необхідно притягнути до кримінальної відповідальності.

"Якщо ДАСУ й надалі так поводитиметься, то пара посадок та "провітрювання" в СІЗО мають дати зрозуміти нарешті чиновникам, що зараз іде війна", — зазначив Загородній.

За його словами, це абсурдна ситуація, коли ворог налагоджує виробництво безпілотників і "Ланцетів", а в Україні чиновники зривають постачання зброї, закупівлі Міноборони та переслідують власні оборонні підприємства.