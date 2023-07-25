Тепер без реєстрації: передати показники газового лічильника можна через СМС

У повідомленні потрібно вказувати важливі 14 цифр

Щоб передати показники лічильника за газ клієнтам НАК "Нафтогаз України", можна лише надіслати коротке SMS-повідомлення. Більше не потрібно реєструватись в особистому кабінеті.

Про це нагадали на сайті компанії. Важливо пам’ятати, що передавати показники лічильників споживачі мають з 1 по 5 число кожного місяця.

Так, для передачі показників газового лічильника достатньо надіслати SMS на номер 4647. У тексті потрібно вказати номер особистого розрахункового рахунку та дані лічильника. Проте є певна послідовність, у якій потрібно писати цифри у повідомленні. Перші дев’ять цифр означають номер особистого рахунку, а після пропуску повинні йти п’ять цифр, які означають показники лічильника.

Водночас споживачі, як і раніше, можуть передати показники газового лічильника в зручний для себе спосіб: зателефонувати за спеціальною лінією облгазу, через кабінет на порталі 104.ua., через спеціальний чат-бот у Viber або Telegram.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи чекати штрафу, якщо не пройшов перевірку лічильників газу. Цю процедуру зупинили навесні 2022 року, але цього року відновили.