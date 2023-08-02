Важливо не припуститися помилки: на що звертати увагу, коли знімаєш показники лічильника за світло

Варто звернути увагу на те, скільки зон налічує лічильник

Щоб зняти показники лічильника за електроенергію, потрібно правильно записати цифри на табло. Саме вони відповідають за намотані кіловати за місяць.

На порталі ДТЕК дали докладну інструкцію про те, як правильно знімати показники лічильника за світло та на що звертати увагу.

В Україні найпоширеніші індукційні лічильники, які мають на табло від 5 до 7 цифр. Найчастіше остання цифра (рідше дві) відокремлена комою, кольором або відрізняється за розміром. Її не потрібно записувати при передачі показників лічильника, тому що вона показує десяті та соті частки кВт/год. Якщо на лічильнику немає виділеної цифри, то записувати потрібно все.

На табло лічильника по черзі виводяться кілька показників: кількість використаної електроенергії, дата, час роботи приладу та інше. Змінюються вони кожні кілька секунд. Багатозонні лічильники також показують як загальну кількість використаних кіловат, так і окрему за зонами: Т1, Т2, Т3 і Т4. Щоб правильно зняти показники, потрібно дочекатися появи потрібної зони або натиснути кнопку "Введення" для перемикання даних доти, доки не з’явиться потрібна інформація.

Окрім двозонних лічильників, які враховують окремо показники вдень та вночі за різними тарифами, є ще й тризонні лічильники. Вони рідко зустрічаються в Україні і рахують показники одразу в трьох зонах, які залежать від пікового годинника:

пік — від 8 до 11, від 20 до 22 годин (коефіцієнт до тарифу 1,5);

напівпік — від 7 до 8, від 11 до 20, від 22 до 23 годин (коефіцієнт до тарифу 1);

ніч — від 23 до 7 годин (коефіцієнт до тарифу 0,4).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як швидко передати показники газового лічильника без особистого кабінету та реєстрації. Достатньо надіслати СМС із даними на короткий номер.