Як правильно передати показники лічильника: відеоінструкція від "Нафтогазу"

Важливо пам’ятати про терміни та правила передачі показників лічильника

Щоб уникнути переплати за комунальні послуги, українці повинні вчасно передавати показники лічильників, у тому числі й газового. Зробити це потрібно у певні терміни та різними способами.

У "Нафтогаз Україна" докладно розповіли та показали, як правильно передавати показники газового лічильника. Зробити це можна за допомогою месенджерів, телефоном або в особистому кабінеті.

Так, передавати показники лічильника за газ потрібно щомісяця з 28 по 5 число включно. Через те, що деякі облгази перейшли до групи "Нафтогазу", то передавати показники у більшості регіонів потрібно не через послуги цих облгазів, а через послуги "Нафтогазу". Йдеться про клієнтів Харківміськгазу, Криворізгазу, Києвоблгазу, Львівгазу, Житомиргазу, Дніпропетровськгазу, Вінницягазу, Сумигазу та Дніпропетровськгазу. Крім того, для клієнтів Кропивницької, Дніпровської та Харківської філій Газсеті вже запрацював новий особистий кабінет.

Отже, щоб передати показники газового лічильника, можна:

Зайти на сайт "Нафтогазу", вибрати розділ "Внесення показників" та вказати такі дані: особовий рахунок, прізвище власника рахунку та самі показники.

Скористатися чат-ботами у Viber, Telegram або Messenger, натисніть кнопку "Почати" і вибрати в меню розділ "Передати показники", після чого слід внести дані.

Скористатися Особистим кабінетом на сайті "Нафтогазу".

Надіслати смс на номер 4647, в якому вказати номер особового рахунку та показники.

Зателефонувати до контакт-центру: 066-300-2-888; 098-300-2-888; 093-300-2-888.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно знімати показники лічильників води та про що слід пам’ятати споживачам.