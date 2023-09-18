До професійного свята у групі компаній "Здоров’я" відзначили працівників

День фармацевтичного працівника встановлено Указом Президента України № 1128/99 від 7 вересня 1999 року. Професійне свято працівників фармацевтичних підприємств, провізорів, технологів та інших працівників галузі відзначають в Україні кожну третю суботу вересня. У фармацевтичній галузі України сьогодні працюють понад 350 тисяч осіб. Україна є експортером ліків та працює у цьому напрямку більш ніж з 25 країнами світу. Асортимент препаратів, що випускаються в Україні, постійно зростає.

Нині фармацевти не лише продовжують виконувати свою роботу й забезпечувати українців ліками, але й підтримують військових на фронті, допомагають цивільному населенню.

Кращі та заслужені працівники трьох підприємств групи компаній "Здоров’я" отримали грамоти, подяки та грошові винагороди. Це більше 100 представників різноманітних професій та структурних відділів: майстри виробничих цехів (ампульного, нестерильних лікарських засобів, фітоцеху), співробітники відділів продажів, відділу сертифікації та контролю якості ліків, реєстрації та стандартизації, бухгалтерії, кадрів, відділу головного технолога, хіміки контрольно-аналітичної лабораторіїї, фахівці економічного відділу, складу готових лікарських засобів, працівники електротехнічної служби відділу головного енергетика, слюсарі-ремонтники та інші працівники підприємства.

Почесними грамотами від Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України були нагороджені колективи групи компаній "Здоров’я" (ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я", ТОВ "ХФП "Здоров’я народу", ТОВ "ДЗ "ГНЦЛС") за повсякденну самовіддану працю, майстерність, високий професіоналізм, творчий підхід до вирішення найскладніших завдань.

В.о. директора ТОВ "ДЗ "ГНЦЛС" Вадим Демьохін, директор ТОВ "ХФП "Здоров’я народу" Ольга Ловашніченко, директор ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я" Володимир Новіков

Попри війну в країні, у 2023 році три компанії групи "Здоров'я" — а саме "Здоров'я", "Здоров'я Народу" та "Фармекс" — в очній формі пройшли інспектування Держлікслужбою України й були рекомендовані до отримання сертифіката GMP (належна виробнича практика).

Керівництво компанії "Здоров’я" постійно на прямому зв’язку з різними підрозділами, аби оперативно закривати потреби у техніці й обладнанні. Фармкомпанія вже придбала для армії більше ніж 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами. Неодноразово допомагали технікою, машинами й обладнанням: передали майже 20 автомобілів, у тому числі броньований автомобіль Mercedes G-500 для спеціального підрозділу, автобус, екскаватор, та мікроавтобус.

До цієї справи долучаються і працівники. Для військових готують гарячі обіди, у холодну пору організовували виробництво пічок-буржуйок та окопних свічок для захисників.

Велику увагу приділяють допомозі у лікуванні й відновленні військових, що зазнали поранень. Компанія постійно передає медикаменти різним закладам України, де лікуються наші захисники. В одному з них встановили сучасний іспанський рентгенограф. За підтримки фармкомпанії "Здоров’я" військові мають можливість проходити лікування у Медичному центрі фізіотерапії Rubinko, де безопераційними методами допомагають пораненим відновитися після складних операцій.

Компанія зберегла багаторічну традицію допомагати незахищеним верствам населення. З ініціативи голови наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я" Олександра Доровського компанія стала партнером Артцентру Zelo, де через засоби арттерапії допомагають дітям і дорослим, відновити ментальне здоров’я.

Вітаючи працівників зі святом, Олександр Доровський ще раз подякував їм за стійкість і відданість роботі та державі.

— У нас завжди була головна ціль — піклуватися про здоров'я людей. Але в ці часи, коли військові ризикують своїми життями заради нашої безпеки, місія компанії стала ще ширшою. Ми продовжуємо щодня виробляти необхідні для країни ліки та допомагаємо армії захищати нашу землю. Це є нашим обов'язком, і ми будемо й далі підтримувати героїв на фронті і вдома, — зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".