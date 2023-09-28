Стартувала передача показників газу та електрики: як передати і які терміни

При передачі показників невчасно, кількість витраченого ресурсу нарахують по середнім показникам

В Україні в останніх числах місяця почалася передача показників лічильників газу та електроенергії. На передачу показників відводиться усього кілька днів для того, щоб вони були зараховані на перше число.

Компанія "Нафтогаз Україна" зазначила, що передача показників триватиме до 5 жовтня. Загалом компанія пропонує п'ять способів передачі інформації про об'єм спожитого газу. Серед них:

чат-боти у Viber та Telegram

за допомогою СМСки на номер 4647

в особистому кабінеті

за спрощеною процедурою на сайті

автоматично використовуючи систему ivr з різних номерів 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Однак мешканцям різних регіонів України варто спочатку перевірити, хто є їхнім постачальником газу, адже передавати показники через "Нафтогаз" наразі мають абоненти з 16 регіонів України. Серед них Харківська, Житомирська, Сумська, Донецька та інші області.

Перелік компаній, абоненти яких мають передавати дані в "Нафтогаз"

Що ж до показників електроенергії, то вони також мають бути передані за два дні до закінчення триваючого календарного місяця і до третього числа наступного. В разі якщо дані передати пізніше, вони будуть зараховані не на перше число. Показник для платіжки можуть підрахувати за середньодобовим обсягом споживача. Передача показників відбувається на ресурси обленерго в кожному регіоні.

Нагадуємо, "Телеграф" розповідав як правильно знімати показники з лічильника електрики. Також в Україні триває повірка лічильників які пропустили її через воєнний стан, а також яким вже підійшов їхній термін. Уникнути цієї повірки не можна — показники перестануть приймати.