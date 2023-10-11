Рус

Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції "Єдність" уже доставлені в Україну, - Федоров

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції "Єдність" уже доставлені в Україну, - Федоров Новина оновлена 11 жовтня 2023, 15:07

Перша партія у понад 5000 дронів-камікадзе вже в Україні. Її придбали завдяки операції "Єдність" — спільному збору UNITED24, фонду "Повернись живим" та monobank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Усього FPV-дронів буде 10 000", — повідомив Федоров.

Найбільшим приватним донором проєкту стала компанія Favbet.

"FPV-дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їхньої якості й майстерності операторів. Ми раді бути найбільшим приватним донором проекту "Операція "Єдність" і віримо, що це допоможе ЗСУ ефективно знищувати техніку противника", — заявив засновник Favbet та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

дрони

Нагадаємо, компанія Favbet передала 10 млн грн спільному проекту фандрайзингової платформи UNITED24, фонду "Повернись живим" та monobank на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.

Раніше Favbet придбав 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Теги:
#Михайло Федоров #Favbet Foundation