В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

Гумвантаж містить харчові продукти, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, а також інші предмети найпершої потреби

Завдяки спільним зусиллям команд об’єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation в Україну з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні фонду. Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього, в одній з фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України.

У співпраці Favbet Foundation та об’єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, решта надійде згодом.

"Попри всі негаразди українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об’єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців", — кажуть у Favbet Foundation.

Це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили понад 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.