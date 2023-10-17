Передаємо показники вчасно: коли повідомляти дані про газ, воду та електрику

Один з видів комунальних послуг має різні дати передачі показників в різних містах

Аби комунальники нараховували оплату за газ, воду та спожиту електроенергію правильно варто мати не тільки справний прилад обліку, а й вчасно передавати показники. Українцям дається до 5 днів аби передати дані лічильників, тоді вони реєструються на 1 число місяця.

Показники лічильника електроенергії

Передавати дані про витрачене "світло" треба у два останні дні поточного місяця та перші три дні наступного. В разу передачі в інші дні, показник не зарахують на 1 число.

Показники лічильника води

З показниками лічильників води ситуація напруженіша. На сайтах водоканалів міст вказані різні дані для кожної територіальної одиниці. Зокрема, у Харкові показники лічильника води передають до 20 числа щомісяця. З 15 по 30 число кожного місяця — у Нововолинську на Волині, в Києві — з 10 числа і до кінця місяця, а з 1 по 9 число щомісяця облікові бази закриті.

Важливо, що передавати показники потрібно навіть якщо ніхто не живе — підтверджуючи нульове споживання, а також дані по гарячій воді, навіть при встановленому бойлері. Ці показники можуть бути незмінні кожного місяця.

Показники лічильника газу

На сайті "Нафтогазу" зазначено, що ці дані збирають облгази окремо в кожному регіоні. Передати показники лічильника газу потрібно з 1 по 5 число щомісячно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у деяких споживачів з'явилась графа "небаланс". Що це таке та чому його оплату ділять на всіх розповідається в спеціальному матеріалі.