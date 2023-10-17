Підрозділ ЗСУ на східному напрямку отримав черговий позашляховик від Favbet Foundation
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Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Автомобіль уже допомагає військовим ЗСУ виконувати бойові завдання на критично важливих ділянках фронту в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".
Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.
Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.
Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.