Заміна лічильника електрики: чи мають за це платити громадяни

Поміняти лічильник на новий або перенести його в квартиру зі сходової клітини — частина послуг надається безкоштовно

Час від часу в Україні прилади обліку газу, води, електроенергія чи опалення потребують заміни. Як і у випадку з газовими лічильниками, заміна приладів обліку електроенергії проводиться безкоштовно в побутових споживачів, за умови що лічильник потребує заміни й він не пошкоджений.

Про це розповіли в АТ "Прикарпаттяобленерго". Зазначається, що заміну такого обладнання можуть зробити і в юридичних осіб, однак вартість лічильника покладається на їхні плечі. У випадку самостійної заміни лічильника, наприклад для встановлення багатотарифного приладу обліку, споживач може зробити це за власні кошти. При цьому Обленерго має запрограмувати лічильник.

Про іншу цікаву можливість розповіли в ПрАТ "Закарпаттяобленерго". Вони зазначили, що в разі потреби лічильник можна переносити в інше місце. Якщо в будинку існує така можливість, то лічильник можна винести із квартири на сходову клітину. Для цього пишеться заява в обленерго. Переносять лічильник працівники підприємства.

Що ж до зворотнього процесу переміщення лічильника зі сходової клітини до квартири, то має бути відповідна проєктно-технічна документація. В разі її відсутності розробка та узгодження проєкту відбувається коштом споживача, в такому випадку роботи з перенесення лічильника також кладуться на плечі замовника.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно передавати показники лічильників газу. Важливо також робити це вчасно, аби нарахування відбулися на 1 число.