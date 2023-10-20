Варто знати: як правильно передавати показники лічильника світла

Якщо невірно та невчасно передати показники лічильника — це позначиться на сумі у квитанції

Українські споживачі мають передавати показники за спожиту електроенергію в кінці поточного — на початку наступного місяця. На це відводиться п'ять днів.

Для передачі показників треба їх спочатку правильно зняти. Для двозонного обліку потрібно повідомляти контролеру або передавати дані загального обсягу спожитої електроенергії, а також два показники — споживання в нічній та денній тарифній зоні. Усього ж на табло приладу обліку з'являються п'ять наборів цифр. Інші дві окрім вищезгаданих — дата та порядковий номер тижня, а також час на цей момент.

На звичайному лічильнику потрібно звертати увагу тільки на цифри чорного кольору — вони йдуть до коми. Це цілі кВт/год. Нулі та цифри після коми не передають.

Передача показників відрізняється у різних регіонах, однак спільне є — дані приладів обліку потрібно передавати операторам систем розподілу кожної області. Наприклад, мешканцям Києва для передачі показників в ДТЕК можна зробити це на сайті, за номером 1588, на телефони контакт центру в робочі години чи через чатбот.

Для клієнтів ОСР електроенергії ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі", АТ "Укрзалізниця" або ДП НЕК "Укренерго" також є можливість передати показники через "Ясно" — за адресою чи номером особового рахунку.

Показники приймають в обленерго кожної області. Кол-центри, чатботи та за допомогою смс або електронного листа — методи різняться. Зокрема львів'яни передають дані в онлайн-сервісі "Персональний кабінет", електронною поштою [email protected] або SMS-повідомленням на короткий номер 5068.

Харків'яни передавати показники можуть у ботах в Telegram та Viber, на сайті обленерго, у спеціальному додатку на смартфон "Харенерго", кол-центрі та безпосередньо у Центрі обслуговування клієнтів на спеціальних терміналах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як двозонні лічильники електроенергії допомагають українцям економити. Окрім звичайних двозонних лічильників, є й такі, які самостійно передають показники.