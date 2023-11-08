Як утеплити вікна на зиму: прості поради, щоб зробити це за один раз

Утеплювати потрібно не тільки старі дерев'яні вікна — ущільнювачі із часом псуються на усіх типах

Коли ви намагаєтеся зберегти тепло вдома взимку, протяг з вікна може ускладнити ваше завдання. Неякісного ущільнення може бути достатньо, щоб пропускати холодне повітря, що буде впливати на температуру всередині.

Для того, щоб утеплити вікна потрібно пройти кілька етапів. Деякі з них можуть бути неактуальними або вже виконаними для певних вікон.

Ущільнення навколо віконної рами

Перш за все слід перевірити стан швів навколо рами. Якщо вони здаються пошкодженими або їм понад п'ять років, можливо, настав час переробити ущільнювачі, використовуючи герметик. Перед початком робіт потрібно видалити стару ізоляцію та очистити й висушити поверхні, що будуть утеплюватися. По краях вікна можна робити утеплення ізоляційною піною.

Утеплення укосів

Їх можна утеплювати різним чином, зокрема з використанням пінопласту, монтажної піни чи шпатлівкою. "Телеграф" розповідав про утеплення укосів вікна детальніше, адже такий тип ізоляції не на один рік.

Шпатлівка та ізоляція

Якщо ви не плануєте відкривати вікна до весни, ви можете спробувати зашпаклювати їх по краях, щоб герметизувати їх. Так можна закрити частину вікна, яку не використовуватимете взимку. Для пластикових вікон можна використовувати віконну ізоляційну стрічку.

Ізоляційна плівка для вікон

Плівки для утеплення вікон являють собою листи пластику, які при нагріванні дають усадку. Ви просто приклеюєте плівку до внутрішньої рами вікна. Потім ви можете використовувати фен, щоб нагріти плівку, змусивши стиснутися та прилипнути до поверхні. Це може знизити рівень прозорості вікна, однак допомагає боротися з конденсатом та не заважає світлу.

Штори

Існують певні типи штор, які підвищують теплоізоляцію вікна, відбиваючи холод назовні. Вони важкі та мають підкладку з теплоізоляційним покриттям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбавитися конденсату на вікнах. Ущільнення вікон та ліквідація протягів грають в цьому вагому роль.