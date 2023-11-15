130 швидких для ЗСУ: "Смарт-Холдинг" передав ще одне медичне спецавто для військових

Черговий спецавтомобіль швидкої допомоги інвестиційно-промислова група "Смарт-Холдинг" передала 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Про це повідомила СЕО Холдингу Юлія Кірьянова.

Передбачається, що швидка транспортуватиме поранених військовослужбовців зі стабілізаційного пункту до найближчого шпиталю. Це враховано у комплектації авто, яке має необхідне устаткування для надання невідкладної допомоги. На купівлю автомобіля швидкої компанія спрямувала 650,5 тисячі гривень.

Додатково Холдинг передав підрозділу розхідні медматеріали, які є найзатребуванішими у наданні меддопомоги при бойових пораненнях — фізрозчини для крапельниць, стерильні бинти та серветки.

У компанії послідовно дотримуються переконання, що великий український бізнес має цілковито підтримувати військовий спротив держави — від цього залежить і збереження країни загалом, і можливість відновлення її економіки зокрема.

"Робити все можливе, щоб вберегти наших військових на фронті — задача для будь-якого відповідального громадянина, для будь-якого українського бізнесу. Ми в "Смарт-Холдингу" розуміємо це. З початку великої війни ми передали на фронт вже 130 швидких, спрямували на цей напрям підтримки війська 84,5 млн гривень. Але не збираємось зупинятись. Треба постійно підтримувати тих, хто виборює Перемогу для України", — зазначила генеральна директорка інвестиційно-промислової групи "Смарт-Холдинг" Юлія Кірьянова.

Загалом після 24 лютого компанія направила на підтримку Сил оборони та гуманітарну допомогу понад 1,6 млрд гривень. Холдинг зосередився на підтримці військових, медичних закладів, а також жителів прифронтових регіонів України.

Зокрема, щоб забезпечити їх базові потреби в харчуванні, компанія передала 190 тисяч продуктових наборів. Ще 90 тисяч передали військовим підрозділам, які служать на передовій російсько-української війни.