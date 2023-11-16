Фармкомпанія "Здоров’я" профінансувала турнір з вільної боротьби пам’яті Леоніда Дуная

12 листопада у Харкові пройшов Відкритий міський турнір з вільної боротьби серед молодших юнаків присвячений пам’яті Заслуженого тренера України, майстра спорту УРСР Леоніда Олександровича Дуная. Головним спонсором заходу виступила фармацевтична компанія "Здоров'я", яка щорічно підтримує проведення пам'ятного турніру у Харкові вже понад 10 років.

У змаганнях взяли участь більше 100 спортсменів з Харкова та Харківської області. Фактично він став відбірковим для збірної команди Харківської області для участі в Чемпіонаті України.

Завдяки фармацевтичній компанії "Здоров’я" на чолі з головою наглядової ради Олександром Доровським і громадській організації "Федерація спортивної боротьби" Харкова на чолі з Євгеном Ручкою захід як завжди пройшов на високому рівні. З 1991 року у Харкові традиційно проводили турнір на Кубок Леоніда Дуная, а з 2011 року — турнір його пам’яті.

— Юні спортсмени Харківщини наразі тренуються у надскладних умовах. Тому ми провели турнір, щоб згуртувати та зміцнити спортивну спільноту у нашому рідному Харкові. Саме спорт дає здоров'я та силу духу нашому майбутньому поколінню. А це необхідно, щоб наша країна була сильною і незалежною, — зазначив на відкритті турніру Володимир Новіков, директор фармкомпанії "Здоров’я".

З початком російської агресії компанія "Здоров'я" не припинила допомагати молодим борцям Харківщини та робить все можливе, щоб талановиті хлопці боролися та перемагали.

На урочистому відкритті змагань начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА Костянтин Ананченко нагородив директора ТОВ Фармацевтична компанія "Здоров’я" Володимира Новікова почесною грамотою за особистий вагомий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури та спорту в Харківській області.

Грошовими призами від фармацевтичної компанії "Здоров’я" були нагороджені призери серед молодших юнаків, що зайняли з першого по третє місця, а також учні Леоніда Дуная, ветерани вільної боротьби Харкова. Також для проведення змагань "Здоров’я" придбало дітям борцівський килим, на якому будуть надалі тренуватись юні спортсмени Харкова.

Організатори висловлюють щиру вдячність воїнам ЗСУ, завдяки мужності яких мали можливість провести цей турнір під час війни. Бо саме завдяки нашій армії українські діти мають змогу сьогодні тренуватись, змагатись, перемагати, отримувати нагороди.