"Чотири вершники Апокаліпсиса": "Телеграф" долучається до наймасштабнішого благодійного проєкту легендарного американського фотохудожника

Епохальний благодійний арт-проєкт допомоги українським дітям, які постраждали внаслідок війни

Американський фотограф з козацьким корінням Сергій Мельникофф, відомий також як MFF, запрошує сто відомих особистостей до України взяти участь у величезному благодійному проєкті.

Фрагмент виступу Сергія Мельникофф на пресконференції 2 листопада 2023 року в Національному інформаційному агентстві Укрінформ

Американський фотограф задумав надзвичайну місію — провести в Україні унікальну фотосесію "Чотири вершники Апокаліпсиса". Фотосесія стане ключовим елементом глобального благодійного проєкту на користь українських дітей, які втратили кінцівки.

Відомі особистості, такі як Арнольд Шварценеггер, Мадонна, Елтон Джон, Пол Маккартні, Сильвестр Сталлоне, Білл Гейтс, Габріела фон Габсбург, Сігурні Вівер, Дензел Вашингтон, Сергій Брін, Клінт Іствуд, Марк Цукерберг, Джоан Роулінг, Бен Ходжес, Морган Фрімен, Джекі Чан, Річард Бренсон та інші, запрошуються для участі в цьому амбіційному костюмованому фотопроєкті.

Зірки Голлівуду будуть представлені на знімальному майданчику разом із видатними діячами України, такими як патріарх Філарет, Мирослав Вантух, Віталій Кличко, Марія Стеф'юк, Мустафа Джемілєв, Євген Станкович, шейх Ахмед Тамім, архиєпископ Андрій, Ігор Курилів, Оксана Білозір та інші.

Шестиденна фотосесія, за задумом її автора, повинна відбутися серед руїн українського села або на тлі зруйнованого внаслідок російської агресії багатоповерхового будинку. Майстер фотографії планує фіксувати знаменитостей в костюмах, створених для постановчих сцен біблійної тематики. Ці сцени потім об'єднаються в єдину панорамну фотографію. Окремі учасники проєкту втілять образи своїх відомих кіногероїв. Так, Арнольд Шварценеггер з'явиться перед об'єктивом в образі Термінатора, а Сильвестр Сталлоне знову стане неповторним Рембо.

Основною особливістю творчості американського майстра є символічність. Сценарій кожної фотографії складається з понад 100 аркушів, що містять детальні описи костюмів, сцен, антуражу, гриму і декорацій. Цей підхід помітний у більшості його значущих робіт, як то панорама "Душа України" з тисячею персонажів, знята з повітряної кулі в центрі української столиці, чи рекламне фото на вершині Евересту для американської Coca-Cola, виконане 25 років тому.

Навіть "Чотири вершники Апокаліпсиса" — лише частина іншого величезного фотографічного проєкту Сергія Мельникофф, який отримав назву "Обличчя людства" і над яким митець працює вже 32 роки! Цей проєкт об'єднує гігантське фотопанно із 10 тисяч портретів мешканців ста країн світу. Сергій Мельникофф завершить проєкт "Обличчя людства", виконавши фотосесію з участю сотні знаменитостей на українській землі — це стане завершенням неймовірно трудомісткої та найдовшої за часом фотографічної роботи в історії сучасного мистецтва.

Для нового проєкту Сергій Мельникофф скористається унікальною панорамною фотокамерою, створеною для нього японською корпорацією Fuji. Саме за допомогою цієї камери майстер провів знімання на Михайлівській площі тисячі костюмованих артистів з чотирьох найбільших музичних колективів України у 2013 році.

Фотопанорама "Душа України" є найбільшою світлиною в Європі. Оригінальний розмір полотна, на якому вона надрукована, – 8 х 2,7 метра. Тільки рама гарного багету для цієї роботи коштує 3 тисячі доларів

У основі "Чотирьох вершників Апокаліпсиса" лежить прагнення створити шедевр сучасного образотворчого мистецтва, перетворивши фотосесію в глобальний благодійний проєкт. Єдиний екземпляр цієї роботи буде виставлений на найбільших світових аукціонах. Зібрані кошти повністю передадуть в Міжнародний реабілітаційний центр імені Матері Терези, створений в Албанії. Центр підтримує українських дітей, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Будівництво центру фінансує The Soul of Ukraine Foundation, Inc. — американська благодійна корпорація, що є закордонним відділенням Міжнародного благодійного фонду "Душа України", заснованого у 2014 році Сергієм Мельникофф та легендарним українським вченим Борисом Патоном.

Сергій Мельникофф — колишній радянський дисидент і політв'язень, який у 80-х роках минулого століття втік з СРСР разом з дружиною та однорічною дочкою. Сім'я отримала статус політичних біженців за рішенням ООН і асимілювалася в США за особистим вердиктом американського президента Рональда Рейгана. У 2012 році Сергій Мельникофф став Національним Героєм Чеченської Республіки Ічкерія за свою інформаційну війну з Росією. Американський художник — єдиний серед іноземців повний кавалер всіх трьох ступенів українського ордена Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого.

Обличчям фотографічної творчості Сергія Мельникофф є лауреат Нобелівської премії миру, 14-й Далай-лама

Світогляд Сергія Мельникофф символізує прихильність світової спільноти до розв'язання проблем, з якими стикаються українські діти, які постраждалі від війни та стали каліками. Проєкт "Чотири вершники Апокаліпсиса" стає яскравим прикладом того, як мистецтво, співчуття та філантропія можуть змінити життя і залишити несхідний слід в сучасному світі.

Приєднуйтеся до проєктів Міжнародного центру реабілітації українських дітей війни!

"Якщо ти можеш пройти повз потребу людини, то Богові вже все одно, скільки годин ти молишся, постишся і як виразно проповідуєш"

Запрошуємо читачів "Телеграфу" взяти участь у зборі коштів на закупівлю житлових шатрів для дитячого центру в Албанії. Компанія Newtent з Харкова люб'язно запропонувала виготовити на власному виробництві 9 шатрів за їх собівартістю, а 10-й шатер передати дитячому центру безкоштовно.

Кошти на закупівлю шатрів можна перераховувати на картку А-Банку:

4323 3870 2789 1343

Фінансова звітність Реабілітаційного центру публікується тут.

Ви також можете взяти участь у благодійному онлайн-аукціоні фонду "Душа України". Кошти від покупок повністю йдуть на користь дитячому центру.

Унікальна колекція дизайнерських футболок

До Ради опікунів Міжнародного фонду "Душа України" входять:

Герой України

Філарет

Патріарх Київський і всієї Русі-України;

Ахмед Закаєв

Прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія

Бригадний генерал ВС ЧРІ;

Герой України

Мирослав Вантух

Народний артист України

Керівник Національного академічного ансамблю ім. П. Вірського;

Андрій

Архієпископ Переяславський і Білоцерківський

Керуючий справами Київської Патріархії УПЦ КП;

Ігор Курилів

Народний артист України

Керівник Національного академічного хору ім. Г. Верьовки;

Оксана Білозір

Народна артистка України;

Герой України

Марія Стеф'юк

Народна артистка України;

Герой України

Євген Станкович

Народний артист України;

Герой України

Євген Савчук

Народний артист України;

Герой Чеченської Республіки Ічкерія

Сергій Мельникофф

Засновник фонду.

У наступному матеріалі ми розповімо про унікальне творіння сучасного мистецтва, створене Сергієм Мельникофф в Україні з уламків мін та снарядів у вигляді Великого Герба України. Також про птаха Фенікса, що відроджується з вибуху артилерійського снаряда. Ця робота присвячена всім українцям, які віддали себе в жертву у боротьбі за гідність і честь своєї батьківщини. Ми розглянемо творчий процес художника, його натхнення та меседжі, викладені в кожній деталі цього монументального витвору мистецтва.