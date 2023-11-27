Що робити, якщо подали хибні показники лічильника: інструкція з виправлення ситуації

Є декілька варіантів вирішення цієї проблеми

В Україні споживачам необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників газу. Але іноді трапляються випадки, коли було надано помилкові дані.

Виправити цю ситуацію досить просто, пише "24 Канал". Споживачу потрібно звернутися до свого оператора газорозподільної станції. Це можна зробити онлайн та офлайн, звернувшись до відділення ГРС.

У випадку, якщо ваш постачальник входить до групи "Нафтогазу", можна зателефонувати за цими номерами:

066 300 2 888;

098 300 2 888;

093 300 2 888.

Для зв'язку з оператором, треба натиснути цифру "8" та розповісти йому, що сталося і надати правильні показники.

Крім того, можна скористатися чатботом у фейсбуці NaftogazGasSupply або написали на електронну адресу [email protected]. У повідомленні потрібно буде вказати причину звернення, дані споживача, номер лічильника, а також правильні показники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зробити повірку лічильника газу. Якщо цього не зробити вчасно, можна навіть отримати штраф.