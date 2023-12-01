З першого дня зими: до коли передають показники лічильників газу

При невчасній передачі показників нараховуватимуть плату за спеціальною формулою

З 1 по 5 грудня в українських споживачів газу гарячий період — вони мають передати показники лічильників. Їх важливо передати саме у цей період, аби нарахування велись коректно.

В Нафтогазі зазначають, передавати показники лічильника потрібно кожного місяця, навіть якщо ви газом не користувалися. Інакше нарахують за середнім щомісячним споживанням. В формулу розрахунку включаються не тільки споживання газу за минулий період, а й кількість проживаючих осіб та встановлених приладів газу.

Дані особистого лічильника споживачі передають оператору газорозподільчих мереж, він в кожному регіоні свій, однак група "Нафтогаз" об'єднує одразу кількох операторів:

Вінниця "Газмережі"

АТ "Волиньгаз"

Дніпровські "Газмережі"

Дніпропетровська філія "Газмережі"

Житомирські "Газмережі"

АТ "Закарпатгаз"

АТ "Запоріжгаз"

Івано-Франківська філія "Газмережі"

Київська філія "Газмережі"

Криворізька філія "Газмережі"

Кропивницька філії "Газмережі"

Львівська філія "Газмережі"

Миколаївська філія "Газмережі"

АТ "Рівнегаз"

Сумська філія "Газмережi"

Харьківська міська філія "Газмережі"

Харківська філія "Газмережі"

Хмельницька філія "Газмережі"

АТ "Черкасигаз",

АТ "Чернівцігаз"

АТ "Чернігівгаз".

Для абонентів цих операторів вікно передачі показників почалося 28 листопада. Передати дані можна кількома способами СМС на номер 4647, через сайт, через голосове меню за номерами (кнопка 1):

+38 066-300-2-888

+38 098-300-2-888

+38 093-300-2-888.

Раніше "Телеграф" нагадував про обов'язкову повірку газових лічильників. Якщо її не пройти — нараховуватимуть на загальних засадах.