З першого дня зими: до коли передають показники лічильників газу
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При невчасній передачі показників нараховуватимуть плату за спеціальною формулою
З 1 по 5 грудня в українських споживачів газу гарячий період — вони мають передати показники лічильників. Їх важливо передати саме у цей період, аби нарахування велись коректно.
В Нафтогазі зазначають, передавати показники лічильника потрібно кожного місяця, навіть якщо ви газом не користувалися. Інакше нарахують за середнім щомісячним споживанням. В формулу розрахунку включаються не тільки споживання газу за минулий період, а й кількість проживаючих осіб та встановлених приладів газу.
Дані особистого лічильника споживачі передають оператору газорозподільчих мереж, він в кожному регіоні свій, однак група "Нафтогаз" об'єднує одразу кількох операторів:
- Вінниця "Газмережі"
- АТ "Волиньгаз"
- Дніпровські "Газмережі"
- Дніпропетровська філія "Газмережі"
- Житомирські "Газмережі"
- АТ "Закарпатгаз"
- АТ "Запоріжгаз"
- Івано-Франківська філія "Газмережі"
- Київська філія "Газмережі"
- Криворізька філія "Газмережі"
- Кропивницька філії "Газмережі"
- Львівська філія "Газмережі"
- Миколаївська філія "Газмережі"
- АТ "Рівнегаз"
- Сумська філія "Газмережi"
- Харьківська міська філія "Газмережі"
- Харківська філія "Газмережі"
- Хмельницька філія "Газмережі"
- АТ "Черкасигаз",
- АТ "Чернівцігаз"
- АТ "Чернігівгаз".
Для абонентів цих операторів вікно передачі показників почалося 28 листопада. Передати дані можна кількома способами СМС на номер 4647, через сайт, через голосове меню за номерами (кнопка 1):
- +38 066-300-2-888
- +38 098-300-2-888
- +38 093-300-2-888.
Раніше "Телеграф" нагадував про обов'язкову повірку газових лічильників. Якщо її не пройти — нараховуватимуть на загальних засадах.