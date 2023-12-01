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З першого дня зими: до коли передають показники лічильників газу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Оператори з міст та областей передають дані постачальнику і нараховується сума до сплати
Оператори з міст та областей передають дані постачальнику і нараховується сума до сплати. Фото Слово і діло

При невчасній передачі показників нараховуватимуть плату за спеціальною формулою

З 1 по 5 грудня в українських споживачів газу гарячий період — вони мають передати показники лічильників. Їх важливо передати саме у цей період, аби нарахування велись коректно.

В Нафтогазі зазначають, передавати показники лічильника потрібно кожного місяця, навіть якщо ви газом не користувалися. Інакше нарахують за середнім щомісячним споживанням. В формулу розрахунку включаються не тільки споживання газу за минулий період, а й кількість проживаючих осіб та встановлених приладів газу.

Дані особистого лічильника споживачі передають оператору газорозподільчих мереж, він в кожному регіоні свій, однак група "Нафтогаз" об'єднує одразу кількох операторів:

  • Вінниця "Газмережі"
  • АТ "Волиньгаз"
  • Дніпровські "Газмережі"
  • Дніпропетровська філія "Газмережі"
  • Житомирські "Газмережі"
  • АТ "Закарпатгаз"
  • АТ "Запоріжгаз"
  • Івано-Франківська філія "Газмережі"
  • Київська філія "Газмережі"
  • Криворізька філія "Газмережі"
  • Кропивницька філії "Газмережі"
  • Львівська філія "Газмережі"
  • Миколаївська філія "Газмережі"
  • АТ "Рівнегаз"
  • Сумська філія "Газмережi"
  • Харьківська міська філія "Газмережі"
  • Харківська філія "Газмережі"
  • Хмельницька філія "Газмережі"
  • АТ "Черкасигаз",
  • АТ "Чернівцігаз"
  • АТ "Чернігівгаз".

Для абонентів цих операторів вікно передачі показників почалося 28 листопада. Передати дані можна кількома способами СМС на номер 4647, через сайт, через голосове меню за номерами (кнопка 1):

  • +38 066-300-2-888
  • +38 098-300-2-888
  • +38 093-300-2-888.

Раніше "Телеграф" нагадував про обов'язкову повірку газових лічильників. Якщо її не пройти — нараховуватимуть на загальних засадах.

Теги:
#Газ #Нафтогаз #Лічильники