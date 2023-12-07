Зробити повірку лічильників недостатньо: українцям повідомили про важливий нюанс

Це дозволить скоригувати нарахування

В Україні усі квартирні лічильники теплової енергії та гарячої води підлягають періодичній повірці. Після її проведення треба зробити ще декілька важливих процедур.

Як повідомляє КП "Київтеплоенерго", після здійснення повірки необхідно передати інформацію про її результати до "Центру комунального сервісу". Це необхідно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі КП "Київтеплоенерго".

Абоненти повинні надати наступні документи:

свідоцтво про повірку;

акт демонтажу/монтажу (якщо повірку було здійснено з демонтажем приладу обліку);

акт виконаних робіт або протокол повірки;

фото лічильника з показниками на поточну дату.

Надіслати документи можна наступними каналами:

через Skype та Telegram — перелік контактів за посиланням;

через месенджер у Facebook ЦКС;

залишити у ящику для приймання звернень або на особистому приймання в сервісних центрах ЦКС — адреси центрів за посиланням;

надіслати листом на e-mail: [email protected].

У компанії підкреслили, що фахівці, при внесенні інформації до бази, здійснюють звіряння показань. За потреби вони проводять коригування нарахувань. Також оператори ЦКС зможуть допомогти вам правильно оформити заявку на опломбування лічильників, якщо процедура здійснювалася з демонтажем приладу обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як замінити електролічильник в Україні.