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Втручання в роботу лічильника загрожує чималим штрафом: причини та суми

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Лічильники гарячої та холодної води знаходяться на балансі різних організацій
Лічильники гарячої та холодної води знаходяться на балансі різних організацій. Фото sovet-ingenera.com

Зазвичай, окрім самого штрафу за факт втручання в роботу системи, накладається відшкодування збитків

Споживачі в Україні мають проходити обов'язкову повірку лічильників. В разі відмови від неї або спроби перешкодити діям перевіряючого, людям може загрожувати відповідальність.

Отримати реальні штрафи можна і за спроби несанкціонованого підключення, і за втручання в роботу приладу обліку. У випадку з лічильниками газу штрафи накладають за:

  • самовільний газопровід,
  • відновлення газопостачання без дозволу,
  • підключення додаткових приладів,
  • пошкодження лічильника,
  • втручання в його роботі, серед іншого — зривання пломби.

Штраф за втручання в роботу чи самостійне зняття лічильника — від 50 до 200 неоподатковуваних доходів. Згідно з даними "Бухобліку" у випадку штрафів, неоподатковуваний дохід це 17 грн, тож сума від 850 до 3400 грн. При заваді перевіркам або недопуску до неї — штраф від 850 до 2550 грн (50 — 150 н.д). При цьому за самовільне пошкодження пломби можна отримати штраф до 100 тисяч грн, адже нараховується не тільки сума за сам факт, а й сплата за нелегітимне користування блакитним паливом.

Для лічильників води, штраф накладають:

  • за користування в обхід лічильника
  • самостійне зняття
  • пошкодження чи втручання в роботу
  • відмова надати доступ контролеру
  • підключення без приладу обліку.

За магніт на водомірі штраф може сягати тисяч гривень, адже рахується поденно — з моменту останньої перевірки. Юристи зазначають, що за день може нараховуватися до 500 грн. За порушення антимагнітної пломби можна отримати до 20 тис. грн штрафу. При демонтажі приладу обліку або втручанні у його роботу — від 50 до 200 неоподатковуваних доходів. В разі підключення без лічильника, рахують по пропускній спроможності труби за добу та точної дати підключення. Якщо вона не відома — за місяць.

Про пошкодження лічильника або пломби потрібно терміново повідомляти надавачам послуг. В разі приховування такої інформації, штраф за зрив пломби, наприклад, рахуватиметься виходячи з десятиразового обсягу споживання.

Раніше "Телеграф" нагадував, що передавати показники лічильників потрібно, навіть якщо ви не користуєтесь послугами. Альтернативою може стати заява про непроживання з підтверджуючими документами.

Теги:
#Газ #Вода #Штрафи #Лічильники