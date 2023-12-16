Повірка лічильників води: чи потрібно знімати та хто може робити

Без повірки лічильника нараховуватимуть за середніми показниками

В Україні продовжує діяти обов'язкова повірка лічильників. Прилади обліку води на справність перевіряють раз на чотири роки.

Повірку лічильників можна робити як у надавача послуги водопостачання чи водовідведення, так і в будь-якій сертифікованій лабораторії. Про це розповіли у ОКВП "Дніпро — Кіровоград". Вони додали, що лабораторія навіть може знаходитися за межами області.

Також фахівці розповіли, що перевірка може проводитись із демонтажем або без нього. Повірка без демонтажу значно пришвидшує процедуру. Тривалість такої повірки — близько 15 хвилин.

При повірці з демонтажем, прилад обліку промиватимуть на стенді, а за потреби — почистять фільтр на трубі перед лічильником. Спосіб повірки, як і вибір того, хто її робитиме покладається на споживача послуги.

Після проведення повірки видається документ про проходження чи непроходження процедури лічильником. В разі якщо його для цього знімали — монтується на місце він в присутності споживача, в той же день здійснюється опломбування. В документі вказується місце монтажу, номер пломби, показання, дата попередньої повірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які штрафи загрожують за самовільне втручання в роботу приладу обліку. Можна отримати не тільки сам штраф, а й пеню за використані ресурси.