Не проґавте: стартує період передачі показників лічильника газу
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Більшість областей України отримують газ від одного постачальника
В кінці кожного місяця — на початку наступного в Україні настає пора передавати показники лічильників. Дати можуть різнитися в залежності від виду комунальної послуги.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" нагадує, що показники лічильників газу передають з 28 грудня по 5 січня. Зробити це можна кількома способами. Для зареєстрованих на сайті споживачів — через особистий кабінет my.gas.ua. Також можна це зробити на сайті.
Для користувачів також доступні варіанти:
Наразі більша частина абонентів газових служб в Україні обслуговуються саме "Нафтогазом". У їхньому переліку:
- Вінницька філія "Газмережі",
- Волинська філія "Газмережі"
- Дніпровська філія "Газмережі"
- Дніпропетровська філія "Газмережі"
- Донецькоблгаз
- Житомирська філія "Газмережі"
- АТ "Закарпатгаз"
- АТ "Запоріжгаз"
- Івано-Франківська філія "Газмережі"
- Київська філія "Газмережі"
- АТ "Коростишівгаз"
- Криворізька філія "Газмережі"
- Кропивницька філія "Газмережі"
- Львівська філія "Газмережі"
- Миколаївська філія "Газмережі"
- АТ "Рівнегаз"
- Сумська філія "Газмережі"
- АТ "Тисменицягаз"
- Харківська міська філія "Газмережі"
- Харківська філія "Газмережі"
- Хмельницька філія "Газмережі"
- Черкаська філія "Газмережі"
- Чернігівська філія "Газмережі"
- АТ "Чернівцігаз".
Раніше "Телеграф" розповідав, що пошкодження пломби на лічильнику, самовільне підключення приладів або будь-яке втручання в систему може призвести до чималого штрафу. З урахуванням відшкодування витрат виходять суми в тисячах гривень.