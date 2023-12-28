Не проґавте: стартує період передачі показників лічильника газу

Більшість областей України отримують газ від одного постачальника

В кінці кожного місяця — на початку наступного в Україні настає пора передавати показники лічильників. Дати можуть різнитися в залежності від виду комунальної послуги.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" нагадує, що показники лічильників газу передають з 28 грудня по 5 січня. Зробити це можна кількома способами. Для зареєстрованих на сайті споживачів — через особистий кабінет my.gas.ua. Також можна це зробити на сайті.

Для користувачів також доступні варіанти:

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Наразі більша частина абонентів газових служб в Україні обслуговуються саме "Нафтогазом". У їхньому переліку:

Вінницька філія "Газмережі",

Волинська філія "Газмережі"

Дніпровська філія "Газмережі"

Дніпропетровська філія "Газмережі"

Донецькоблгаз

Житомирська філія "Газмережі"

АТ "Закарпатгаз"

АТ "Запоріжгаз"

Івано-Франківська філія "Газмережі"

Київська філія "Газмережі"

АТ "Коростишівгаз"

Криворізька філія "Газмережі"

Кропивницька філія "Газмережі"

Львівська філія "Газмережі"

Миколаївська філія "Газмережі"

АТ "Рівнегаз"

Сумська філія "Газмережі"

АТ "Тисменицягаз"

Харківська міська філія "Газмережі"

Харківська філія "Газмережі"

Хмельницька філія "Газмережі"

Черкаська філія "Газмережі"

Чернігівська філія "Газмережі"

АТ "Чернівцігаз".

Раніше "Телеграф" розповідав, що пошкодження пломби на лічильнику, самовільне підключення приладів або будь-яке втручання в систему може призвести до чималого штрафу. З урахуванням відшкодування витрат виходять суми в тисячах гривень.