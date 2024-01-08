"Маніфест 42" презентував економічному комітету Ради законопроєкти щодо недопущення втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу

Громадський рух "Маніфест 42" презентував Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку законодавчі ініціативи, спрямовані на недопущення втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу під час воєнного стану. Йдеться про два законопроєкти, які раніше були передані для опрацювання Офісу президента України.

Співзасновник "Маніфесту 42" Дмитро Олійник повідомив народним депутатам, що із залученням провідних юридичних компаній та практикуючих адвокатів розроблено два законопроєкти, що значною мірою розв'язують проблему свавілля силовиків, які "кошмарять" бізнес з корупційною метою. Один із законопроєктів значно розширює інструменти юридичного захисту підприємств, удосконалює процедури відкриття та закриття кримінальних справ, обмежує можливості для зловживань при проведенні обшуків, арешті майна та рахунків. Другий законопроєкт на період воєнного стану жорстко обмежує можливості тилових силовиків щодо проведення обшуків та арешту рахунків бізнесу.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку взяв інформацію громадського руху "Маніфест 42" до відома. Надана інформація буде опрацьована народними депутатами. Для розгляду рішень, спрямованих на недопущення втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу під час воєнного стану, заплановано провести окреме засідання Комітету.

"Маніфест 42" — громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.