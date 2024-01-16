Є нюанси: як правильно передати дані лічильника газу

Передача правильних показників важлива для коректного нарахування вартості газу

Один з показників про які потрібно звітувати щомісяця — використання газу. Передають їх з 28 грудня по 5 січня абоненти "Нафтогаз. Україна", однак в інших регіональних мережах можливі інші дати. Варто знати, що лічильників газу є два види — механічний та електронний.

У випадку механічного лічильника газу, показник видно на барабані з цифрами, розташованому на панелі. Це число поділене на дві частини комою, і при записі показників слід враховувати напрямок зліва направо. Якщо число має кому, то цифри після неї не фіксуються, і нулі зліва від числа також не враховуються. Якщо ж число не має коми, то його слід записати повністю.

Записують цифри до коми, ігноруючи нулі на початку

Щодо електронного газового лічильника, він також має числовий показник, розділений комою або червоною крапкою. Для зняття показань слід записати цифри зліва, ігноруючи нулі на початку та цифри після коми чи червоної крапки.

Передати показники можна через кабінет користувача на my.gas.ua, СМС на 4647 та чатботи у Viber та Telegram. Регулярна передача показників лічильників газу дозволяє забезпечити точність розрахунків за спожитий газ. Якщо показники лічильника газу не передаються вчасно, це може призвести до переплат або недоплат за газ. Проте за потреби, показники лічильника можна скоригувати, якщо при передачі виникла помилка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо на лічильнику газу неправильні показники або ви підозрюєте проблеми в його роботі. Втручатися в роботу лічильника самому не можна, потрібно звернутися до постачальника.