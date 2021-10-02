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В Одеській області перекинувся трактор з дітьми: загинув 9-річний хлопчик

Автор
Геннадій Лубенець
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ДТП з трактором в Одеській області
ДТП з трактором в Одеській області

Не виключено, що один з підлітків міг бути за кермом транспортного засобу.

В Одеській області сталася трагічна ДТП, в якому загинув 9-річна дитина.

Як інформує прес-служба Національної поліції області, інцидент стався в селі Петрове, що в Одеському районі.

Відзначається, що трактор, в причепі якого знаходилися діти, рухався по узбіччю. Водій не впорався з керуванням і скотився зі схилу, в результаті чого і трактор і причіп перекинулися.

Встановлено, що в причепі в цей час сиділи п’ять хлопчиків у віці від 9 до 15 років. Один з них помер в автомобілі швидкої допомоги.

Водій транспортного засобу з місця аварії зник, зараз поліцейські проводять роботи по встановленню його особистості та притягнення до відповідальності.

ДТП в Петровому
ДТП в Петровому

У телеграм-каналі "Ху ** а Одеса" відзначили, що загиблим був 9-річний хлопчик. Також там не виключили, що за кермом знаходився один з неповнолітніх.

Петрове на карті України
Петрове на карті України

Як повідомлялося раніше, в місті Рені підліток на очах у перехожих вбив цуценя і заявив, що "ніхто не заборонить йому це робити". Втім, волонтерам все ж вдалося добитися того, щоб на ситуацію звернули увагу правоохоронці.

Теги:
#ДТП #Одеська область
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