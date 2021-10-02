Укр

В Одесской области перевернулся трактор с детьми: погиб 9-летний мальчик

Автор
Геннадий Лубенец
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ДТП с трактором в Одесской области
ДТП с трактором в Одесской области

Не исключено, что один из подростков мог быть за рулем транспортного средства.

В Одесской области произошло трагическое ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок.

Как информирует пресс-служба Национальной полиции области, инцидент произошел в селе Петрово, что в Одесском районе.

Отмечается, что трактор, в прицепе которого находились дети, двигался по обочине. Водитель не справился с управлением и скатился со склона, в результате чего и трактор и прицеп перевернулись.

Установлено, что в прицепе в это время сидели пять мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. Один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

Водитель транспортного средства с места аварии скрылся, сейчас полицейские проводят работы по установлению его личности и привлечению к ответственности.

ДТП в Петрово
ДТП в Петрово

В телеграм-канале "Ху**ая Одесса" отметили, что погибшим был 9-летний мальчик. Также там не исключили, что за рулем находился один из несовершеннолетних.

Петрово на карте Украины
Петрово на карте Украины

Как сообщалось ранее, в городе Рени подросток на глазах у прохожих убил щенка и заявил, что "никто не запретит ему это делать". Впрочем, волонтерам все же удалось добиться того, чтобы на ситуацию обратили внимание правоохранители.

Теги:
#ДТП #Одесская область
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